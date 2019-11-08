Во Владимире состоялась конференция регионального отделения партии Единая Россия. На нее съехались делегаты со всей области.

Во Владимире состоялась конференция регионального отделения партии "Единая Россия". На нее съехались делегаты со всей области. Особое внимание - общению актива регионов с людьми.Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель ЗС Владимирской области: «Если сегодня сидеть только в своем кабинете, заниматься только бумажной или какой-то технической работой, которая, в общем, тоже нужна, только планированием улиц, строительством домов, решением других задач, и не общаться с людьми, соответственно, мы будем знать, что ничего не получится. Поэтому главная задача - общение с людьми».Сегодня большинство глав органов местного самоуправления - члены или сторонники "Единой России", подчеркнул Владимир Киселев. И главная тема конференции - партийные и национальные проекты. Такие, как комфортная городская среда - ремонт дворцов культуры, открытие спортплощадок и детских площадок. Многие объекты в городах и селах области появляются благодаря активной позиции членов партии. На конференции выбрали и делегатов на предстоящий съезд. Он пройдет уже 23 ноября в Москве. 33 регион представят Владимир Киселев, Мария Рыбина из Кольчугино, Галина Гордеева из Коврова.Игорь Игошин, депутат Госдумы от Владимирской области: «Съезд партии проходит обычно в два этапа. Сначала все круглые столы, мозговые штурмы. Потом итоги этих столов входят в доклады модераторов. По всем ключевым проблемам, которые беспокоят общество на сегодня. Они выносятся на обсуждение. А затем выступают руководители партий, первые лица нашей страны. Подытоживают, обобщают и ставят задачи на ближайшее время».Анастасия Сахарова