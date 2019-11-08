Известный телеведущий поделился со своими подписчиками новой публикацией, в которой представил на суд новое творение Лизы. Он предложил и все остальным почитать историю о золотом щенке.

Известный телеведущий поделился со своими подписчиками новой публикацией, в которой представил на суд новое творение Лизы. Он предложил и все остальным почитать историю о золотом щенке."Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает. Перед вами свежий шедевр 😂 Листайте, чтобы узнать историю золотого щенка 🐕💰😾", – подписал фотографии артист.Певица Валерия отметила, что краткость – сестра таланта и поддержала начинания Лизы. Лобода добавила, что у ребенка богатейшее воображение.Подписчики Галкина восхитились юным дарованием и посмеялись над котами, которые завидовали щенку. Некоторые из комментаторов предположили, что коты просто не были аристократами.7 Ноя 2019 в 1:22 PST"Тоже написала в детстве сказку. "Жил-был царь . Было у него три сына. Пошли они счастье пытать и... выпытали !", – поделилась своей историей поклонница Максима.