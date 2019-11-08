В субботу, 9 ноября, хоккейная сборная России проведет свой второй матч на финском этапе Евротура – Кубке Карьяла. Место в воротах в поединке с хоккеистами Швеции тренерский штаб россиян доверил голкиперу омского Авангарда Игорю Бобкову.

В субботу, 9 ноября, хоккейная сборная России проведет свой второй матч на финском этапе Евротура – Кубке Карьяла. Место в воротах в поединке с хоккеистами Швеции тренерский штаб россиян доверил голкиперу омского "Авангарда" Игорю Бобкову."Играть в воротах завтра будет Бобков, — цитирует главного тренера сборной России Алексея Кудашова порталу Allhockey.Ru. – Почему именно он? Мы идём от игры к игре. Этот план был составлен заранее, поэтому мы решили, что против шведов сыграет Бобков".Напомним, что в первой игре финского этапа Евротура россияне уступили хозяевам, чемпионам мира – 3:4. Второй матч сборной России против "Тре Крунур" пройдёт 9 ноября, начало в 14:30 по московскому времени.