Один из пользователей Твиттера опубликовал видео, которое стремительно набирает популярность. Это история про то, как полезно иметь дома домашних животных.

Один из пользователей "Твиттера" опубликовал видео, которое стремительно набирает популярность. Это история про то, как полезно иметь дома домашних животных.По данным , инцидент произошел 31 октября в столице Колумбии Боготе. На кадрах видно, как малыш, оставшийся без присмотра взрослых, ползает по комнате, а рядом с ним находится только кот.И в какой-то момент ребенок приближается к краю лестницы, и в последний момент к нему кидается питомец и прыгает на спину малыша, после чего преграждает ему путь вниз. Благодаря этому малыш отвлекся от лестницы и вернулся в центр помещения.