Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг собирается участвовать в президентской гонке. Официального решения пока нет, но как пишет американская пресса, его команда уже подаёт необходимые документы.

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг собирается участвовать в президентской гонке. Официального решения пока нет, но как пишет американская пресса, его команда уже подаёт необходимые документы.Официально решение не объявлено, но процесс подачи документов, если верить американским СМИ, уже начался. Бывший мэр Нью-Йорка, один из богатейших жителей США Майкл Блумберг, по всей видимости, готов вступить в президентскую гонку. Его кандидатура может быть представлена уже на первичных выборах в штате Алабама, которые состоятся в марте следующего года."Нам необходимо убедиться в том, что Трамп потерпел поражение. Но Майкл всё больше опасается, что текущий набор кандидатов не обеспечит выполнение этой цели. Учитывая его опыт, достижения и способность объединять людей, Майкл сможет сразиться с Трампом и победить его", — заявил Ховард Вольфсон, советник Майкла Блумберга.Другие представители демократов, по мнению аналитиков, это сражение с высокой вероятностью не выиграют. Бывшему вице-президенту Джо Байдену уже 76 и у него, как пишут в прессе, есть проблемы со сбором средств на кампанию. Елизабет Уоррен и Берни Сандерс, который восстанавливается после сердечного приступа – заклятые враги Уолл-Стрит. Они, по мнению команды Блумберга, придерживаются слишком левых политических взглядов.Ну а 37-летний Пит Баттигиг, мэр города Саус Бенд – слишком молод и не имеет богатого политического опыта.На фоне своих возможных соперников по праймериз среди демократов кандидатура Блумберга выглядит, действительно выигрышно – его состояние превышает 52 миллиарда долларов, он 12 лет проработал в качестве главы крупнейшего мегаполиса и не был замешан в громких скандалах. А еще он отлично знает, кто такой Трамп – и как с ним бороться."На протяжении карьеры Трамп оставлял после себя тысячи банкротств, исков, разозлённых акционеров и клиентов. Он заявлял, что хочет управлять страной, как бизнесом. Храни нас, Господь! Но главное – это его лицемерие. Трамп хочет, чтобы вы поверили, что все проблемы можно решить депортацией мексиканцев и мусульман, в то, что введение торговых пошлин вернёт хорошие рабочие места американцам. В обоих случаях он глубоко заблуждается", — считает Блумберг.О возможном участии в президентских выборах Блумберга пресса писала ещё в 2008-м. На протяжении карьеры филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей выступал и как демократ, и как республиканец и как независимый политик.В ряды Демократической партии 77-летний миллиардер вернулся в октябре прошлого года. Эксперты считают, что на этот раз Блумберг настроен максимально решительно. Среди главных аргументов называют его личную неприязнь к действующему главе Белого Дома, а также возраст: когда, если не сейчас.