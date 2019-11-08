Португальский полузащитник Краснодара Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от победы над турецкой командой Трабзонспор (3:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Португальский полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от победы над турецкой командой "Трабзонспор" (3:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы."Самое важное, что мы добились победы и у нас есть шансы выйти из группы. Всегда есть куда расти, на основании того, как проводим матчи, мы должны улучшать нашу игру, – приводит слова Фернандеша ТАСС. – Проблема была в том, как у нас перемещался мяч, не всегда получалось идти в атаку, но по сравнению с другими играми в единоборствах мы выглядели очень неплохо".В группе С с десятью очками лидирует швейцарский "Базель", на второй строчке расположился испанский "Хетафе" (6), на третьей – "Краснодар" (6), на четвертой – "Трабзонспор". В следующем матче турнира "быки" 28 ноября примут "Базель".