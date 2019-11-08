Освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина будет читать лекции в АлтГУ. В прошлом она и сама заканчивала этот вуз. Своей историей сегодня она поделилась со студентами-политологами.

Освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина будет читать лекции в АлтГУ. В прошлом она и сама заканчивала этот вуз. Своей историей сегодня она поделилась со студентами-политологами.Как передает "Вести Алтай", будущих политологов больше всего интересовало расхождение ожиданий с реальностью в Америке. Мария рассказала, что приехала с несколько наивным взглядом, со взглядом именно объединения России и Америки. "Но, к сожалению, случилось то, что случилось, и для меня это было крушением надежд, безусловно, разбитыми розовыми очками", — вспоминает выпускница АлтГУ.Некоторое время Мария намерена пожить с родными в крае, а затем начать воплощать амбициозные планы. Она хочет заняться помощью гражданам России, которые сейчас работают в Америке или за рубежом, а также оказывать всестороннюю поддержку россиянам в местах лишения свободы.Отметим, ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров предложил Марии проводить лекции для будущих политологов. Так что своим опытом Бутина теперь намерена делиться со студентами на регулярной основе. Сергей Бочаров, ректор АлтГУ подчеркнул, программа вуза составлена так, что теоретические знания подкрепляются прикладным применением. А Мария уже состоялась как один из ведущих экспертов в отношениях с Соединенными Штатами.