Герой своей родины. В поселке Первомайский Малышевского сельского поселения Селивановского района открыли мемориальную доску Алексею Гусенкову.

Герой своей родины. В поселке Первомайский Малышевского сельского поселения Селивановского района открыли мемориальную доску Алексею Гусенкову. Он геройски погиб во время выполнения интернационального долга в Афганистане.Алексей родился двадцать седьмого марта 1965 года в деревне Ивановское. Учился в школе десантников и стал воином-интернационалистом в Афганистане. Он погиб в 18 лет в июне 1984 года, выполняя боевой долг, сообщает сайт горбатка ру. Его наградили орденом Красной Звезды. В поселке в честь героя прошел митинг. Жители возложили цветы к новому мемориалу и почтили память о воинах, которые не вернулись с войны.