Против пятого президента Украины Петра Порошенко могут завести новое уголовное дело. Выяснилось, что связанная с ним фирма может быть причастна к злоупотреблениям при строительстве столичной окружной дороги. В Киеве проходят обыски.
Против пятого президента Украины Петра Порошенко могут завести новое уголовное дело. Выяснилось, что связанная с ним фирма может быть причастна к злоупотреблениям при строительстве столичной окружной дороги. В Киеве проходят обыски.
Чиновники столичной городской администрации подозреваются в
противоправных деяниях при строительстве новой окружной дороги. Помогали
должностным лицам в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры", подозревают
правоохранительные органы.
Под удар автоматически попадает экс-президент . Политик является одним из учредителей конторы, сообщил экс-депутат
Верховной рады Игорь Мосийчук.
В пятницу, 8 ноября, в киевском офисе юридической фирмы
начались обыски. Следствие полагает, что чиновники столичной администрации
хотели присвоить крупную сумму из миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство окружной
дороги.
По некоторым данным, речь идет о миллиарде гривен. В СМИ
информация о готовящемся хищении появилась
"СБУ совместно с прокуратурой продолжают документировать
противоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации при
реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги", – сказано
в сообщении Службы безопасности Украины.
А знаете почему Зеленский может так говорить с корумпированными чиновниками, таможениками и т. п., а Порошенко не мог?
Потому что Зеленский точно ни чего не украл у народа Украины! А Петя с 90-х у власти! Брал, берёт, но больше брать не будет!
— Patriotoff������������ (@PatriotoffUA)
В настоящее время пятый президент фигурирует в 13
уголовных делах: об узурпации власти, давлении на суд, легализации преступных
доходов и прочих расследованиях. Пока проходит в них в качестве
свидетеля.