Против пятого президента Украины Петра Порошенко могут завести новое уголовное дело. Выяснилось, что связанная с ним фирма может быть причастна к злоупотреблениям при строительстве столичной окружной дороги. В Киеве проходят обыски.

Против пятого президента Украины Петра Порошенко могут завести новое уголовное дело. Выяснилось, что связанная с ним фирма может быть причастна к злоупотреблениям при строительстве столичной окружной дороги. В Киеве проходят обыски.Чиновники столичной городской администрации подозреваются впротивоправных деяниях при строительстве новой окружной дороги. Помогалидолжностным лицам в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры", подозреваютправоохранительные органы.Под удар автоматически попадает экс-президент . Политик является одним из учредителей конторы, сообщил экс-депутатВерховной рады Игорь Мосийчук.В пятницу, 8 ноября, в киевском офисе юридической фирмыначались обыски. Следствие полагает, что чиновники столичной администрациихотели присвоить крупную сумму из миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство окружнойдороги.По некоторым данным, речь идет о миллиарде гривен. В СМИинформация о готовящемся хищении появилась"СБУ совместно с прокуратурой продолжают документироватьпротивоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации приреализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги", – сказанов сообщении Службы безопасности Украины.А знаете почему Зеленский может так говорить с корумпированными чиновниками, таможениками и т. п., а Порошенко не мог?Потому что Зеленский точно ни чего не украл у народа Украины! А Петя с 90-х у власти! Брал, берёт, но больше брать не будет!— Patriotoff������������ (@PatriotoffUA)В настоящее время пятый президент фигурирует в 13уголовных делах: об узурпации власти, давлении на суд, легализации преступныхдоходов и прочих расследованиях. Пока проходит в них в качествесвидетеля.