Петр Чернышев и Татьяна Навка выступили в ледовом шоу Аленький цветочек. После представления супруга онкобольной Анастасии Заворотнюк сняли в обществе некой блондинки – женщина держала фигуриста за руки.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-11-2019-moe-serdce-perepolnyaet-lyubov-izmozhdennogo-chernysheva-snyali-s-effektnoj-blondinkoj.html" target="_blank">Мое сердце переполняет Любовь: изможденного Чернышева сняли с эффектной блондинкой</a> - Петр Чернышев и Татьяна Навка выступили в ледовом шоу Аленький цветочек. После представления супруга онкобольной Анастасии Заворотнюк сняли в обществе некой блондинки – женщина держала фигуриста за руки.
[url=https://33live.ru/novosti/08-11-2019-moe-serdce-perepolnyaet-lyubov-izmozhdennogo-chernysheva-snyali-s-effektnoj-blondinkoj.html]Мое сердце переполняет Любовь: изможденного Чернышева сняли с эффектной блондинкой[/url] - Петр Чернышев и Татьяна Навка выступили в ледовом шоу Аленький цветочек. После представления супруга онкобольной Анастасии Заворотнюк сняли в обществе некой блондинки – женщина держала фигуриста за руки.