Петр Чернышев и Татьяна Навка выступили в ледовом шоу Аленький цветочек. После представления супруга онкобольной Анастасии Заворотнюк сняли в обществе некой блондинки – женщина держала фигуриста за руки.

Петр Чернышев и Татьяна Навка выступили в ледовом шоу "Аленький цветочек". После представления супруга онкобольной Анастасии Заворотнюк сняли в обществе некой блондинки – женщина держала фигуриста за руки.7 Ноя 2019 в 1:27 PSTМатериал дополняется