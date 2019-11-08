Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил петербургским властям выкупить квартиру, в которой жил поэт Александр Пушкин. Недвижимость недавно выставили не продажу.

Милонов обеспокоен судьбой квартиры, которая "находится в частных руках". "Она ничем не защищена. Завтра ее могут продать, заложить в банке под проценты, не выплатить кредит и она вообще уйдет. Могут устроить бордель с проститутками", - приводит слова депутата "Лента.ру".Милонов призвал власти обратить внимание на достояние Петербурга и сохранять подобные важные места. Он отметил, что сумма, потраченная на выкуп недвижимости, не так велика в городских масштабах.Ранее сообщалось, что на набережной Кутузова в Петербурге продается квартира, в которой поэт Александр Пушкин жил с 1834 по 1836 год. Квартиру он арендовал у князя Вяземского. В последние годы недвижимость принадлежала частному лицу. Стоимость квартиры оценили в 55 миллионов рублей.