Предстоящая зима в Москва станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха будет отклоняться от климатической нормы более чем на четыре градуса, ..
Предстоящая зима в Москва станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха будет отклоняться от климатической нормы более чем на четыре градуса, сообщает .
Специалисты предложили ввести для такого теплого сезона термин "вишневая зима". Отмечается, что за последние 140 лет было зафиксировано семь таких мягких зим. Самая теплая была в 1960-1961-х годах, передает .