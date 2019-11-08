Предстоящая зима в Москва станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха будет отклоняться от климатической нормы более чем на четыре градуса, ..

Предстоящая зима в Москва станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха будет отклоняться от климатической нормы более чем на четыре градуса, сообщает .Специалисты предложили ввести для такого теплого сезона термин "вишневая зима". Отмечается, что за последние 140 лет было зафиксировано семь таких мягких зим. Самая теплая была в 1960-1961-х годах, передает .