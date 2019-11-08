Елена Еранина завоевала сразу несколько наград на Чемпионате России и вошла в состав сборной. Чемпионат прошел в Коломне.

Муромская конькобежка Елена Еранина завоевала сразу несколько наград на Чемпионате России и вошла в состав сборной. Чемпионат прошел в Коломне.Елена Еранина стала первой в командном забеге в первый день соревнований и в финальный. Елену наградил вице-президент Союза конькобежцев России Сергей Орлов. По результатам Чемпионата России уже утвердили список спортсменов, которые представят нашу страну на первых кубках мира. И муромлянку включили в список "запасных".