Новым экспонатом пензенского Музея одной картины станет полотно кисти Ивана Айвазовского. Посетителям музея представят картину Приморский город. Вид Ялты. Торжественное открытие намечено на 29 ноября, а продлится экспозиция до ноября 2020 года.

Новым экспонатом пензенского Музея одной картины станет полотно кисти Ивана Айвазовского. Посетителям музея представят картину "Приморский город. Вид Ялты". Торжественное открытие намечено на 29 ноября, а продлится экспозиция до ноября 2020 года.Как сообщает "Вести Пенза", горожане и гости города также смогут посмотреть документально-художественный фильм "Секретные краски Айвазовского". Картина рассказывает об судьбе гениального художника, раскрывает секреты его живописи. Как отметили в пресс-службе областной картинной галереи имени К.А. Савицкого, в фильме будут заняты ведущие актеры Пензенского драматического театра.