В Пермском крае мужчина подозревается в убийстве своей беременной жены и трехлетнего сына. По версии следствия, он сначала их зарезал, а потом поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

В Пермском крае мужчина подозревается в убийстве своей беременной жены и трехлетнего сына.Трагедия произошла в деревне Кормовище 3 ноября. Соседи заметили, как из одного из домов валит черный дым. Приехавшие на вызов пожарные выломали дверь и увидели лежащего на полу в коридоре мужчину. Он повторял только: "Это не я, это не я". Затем были найдены тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Как выяснили следователи, мужчина сначала убил жену и сына, потом нанес ранения себе и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.По словам соседей, в деревню семья переехала всего за две недели до этого. Вели себя очень тихо и спокойно, никаких скандалов не было. В декабре женщина должна была родить второго ребенка, пишет "Комсомольская правда – Пермь".Сейчас следствие выясняет мотивы преступления. По некоторым данным, у мужчины были большие долги, и он скрывался от коллекторов, переезжая с места на место.Как сообщает РИА Новости, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит пожизненное заключение. Сейчас он находится в больнице под арестом.