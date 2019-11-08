Каждая песня Алены – событие. Но главное, все ее композиции наполнены глубоким смыслом, отражают ее внутренние переживания и чувства, часто посвящены конкретным людям.

Каждая песня Алены – событие. Но главное, все ее композиции наполнены глубоким смыслом, отражают ее внутренние переживания и чувства, часто посвящены конкретным людям.Очередную песню под названием "Сильная", котораяуже доступна для слушателей на всех цифровых платформах, Алена Кравец посвятилазнаменитой актрисе театра и кино Анастасии Заворотнюк. "Я знаю, что Настясейчас мужественно сражается с болезнью, показывая всю свою волю, всю своюсилу, – говорит о песне Алена. – И мне хотелось бы ее поддержать, пожелатьсправиться с бедой и снова покорять нас красотой, талантом, её неподражаемойхаризмой. Я уверена, что у нее и ее близких хватит терпения, силы и крепостидуха".Алена считает, что ее новая композиция "Сильная"вообще про всех неординарных женщин. "Я так устала быть сильной, но этотоже искусство, я научилась быть красивой, чтобы скрывать свои чувства", –поется в песне. "Мне кажется, женщина априори сильнее мужчин, потому чтоей сложнее в нашем мире, на ней больше обязанностей и ответственности –заниматься семьей, домом, быть красивой и женственной, чтобы нравится исоответствовать своему спутнику и окружающим, – уверена Кравец. – Мне оченьхочется, чтобы моя "Сильная" была гимном тем, кого несправедливосчитают слабым полом, вдохновляя, мотивируя и направляя каждую".Напомним, что предыдущую композицию "Я не такая, как все"певица посвятила памяти своей подруги и коллеги Юлии Началовой. "Мыпознакомились с Юлей на моем выпускном вечере, – рассказывала тогда Алена. –Потом уже были совместные выступления, съемки, встречались на студии. Мы вомногом были единомышленницами, у нас была какая-то близкая душевная связь, ктому же наши дочери – почти ровесницы. Кстати, именно в тот момент, когда язаписывала последние ноты песни "Я не такая, как все", пришластрашная новость – сердце Юли перестало биться. Для меня это стало ударом, ушёлблизкий духом светлый человек! И тогда я решила, что посвящу эту композициюНачаловой, которая была не такой, как все, и теперь стала ангелом. Я вложила вэту композицию всю душу, все переполняющие меня эмоции и чувства. Мне хотелосьподелиться своей светлой печалью и поблагодарить Юлю за то, что была на этойсвете рядом, радовала собой и оставалась нашим солнышком".часто приносит на могилу покойной певицы цветыи свечи, молча скорбит и много думает там о скоротечности жизни. Она уверена, что талантливая Началова оценила бы ее песни по достоинству.