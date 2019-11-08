Каждая песня Алены – событие. Но главное, все ее композиции наполнены глубоким смыслом, отражают ее внутренние переживания и чувства, часто посвящены конкретным людям.
Каждая песня Алены – событие. Но главное, все ее композиции наполнены глубоким смыслом, отражают ее внутренние переживания и чувства, часто посвящены конкретным людям.
Очередную песню под названием "Сильная", которая
уже доступна для слушателей на всех цифровых платформах, Алена Кравец посвятила
знаменитой актрисе театра и кино Анастасии Заворотнюк. "Я знаю, что Настя
сейчас мужественно сражается с болезнью, показывая всю свою волю, всю свою
силу, – говорит о песне Алена. – И мне хотелось бы ее поддержать, пожелать
справиться с бедой и снова покорять нас красотой, талантом, её неподражаемой
харизмой. Я уверена, что у нее и ее близких хватит терпения, силы и крепости
духа".
Алена считает, что ее новая композиция "Сильная"
вообще про всех неординарных женщин. "Я так устала быть сильной, но это
тоже искусство, я научилась быть красивой, чтобы скрывать свои чувства", –
поется в песне. "Мне кажется, женщина априори сильнее мужчин, потому что
ей сложнее в нашем мире, на ней больше обязанностей и ответственности –
заниматься семьей, домом, быть красивой и женственной, чтобы нравится и
соответствовать своему спутнику и окружающим, – уверена Кравец. – Мне очень
хочется, чтобы моя "Сильная" была гимном тем, кого несправедливо
считают слабым полом, вдохновляя, мотивируя и направляя каждую".
Напомним, что предыдущую композицию "Я не такая, как все"
певица посвятила памяти своей подруги и коллеги Юлии Началовой. "Мы
познакомились с Юлей на моем выпускном вечере, – рассказывала тогда Алена. –
Потом уже были совместные выступления, съемки, встречались на студии. Мы во
многом были единомышленницами, у нас была какая-то близкая душевная связь, к
тому же наши дочери – почти ровесницы. Кстати, именно в тот момент, когда я
записывала последние ноты песни "Я не такая, как все", пришла
страшная новость – сердце Юли перестало биться. Для меня это стало ударом, ушёл
близкий духом светлый человек! И тогда я решила, что посвящу эту композицию
Началовой, которая была не такой, как все, и теперь стала ангелом. Я вложила в
эту композицию всю душу, все переполняющие меня эмоции и чувства. Мне хотелось
поделиться своей светлой печалью и поблагодарить Юлю за то, что была на этой
свете рядом, радовала собой и оставалась нашим солнышком".
часто приносит на могилу покойной певицы цветы
и свечи, молча скорбит и много думает там о скоротечности жизни. Она уверена, что талантливая Началова оценила бы ее песни по достоинству.