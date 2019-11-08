На горной дороге в Карачаево-Черкесской республике козел облюбовал легковушку и устроил на ней прыжки, сильно расстроив обладателя автомобиля.

На горной дороге в Карачаево-Черкесской республике козел облюбовал легковушку и устроил на ней прыжки, чем сильно расстроил обладателя автомобиля."Валет, иди домой! На чем я буду ездить?" — беспомощно взывал к козлиному разуму мужчина, наблюдая за хулиганскими выходками животного, после чего все же сел в машину и уехал.Автор видео, опубликовавший кадры скачущего по машине горного козла, не сообщает об ущербе, нанесенном автомобилю, и о том, как Валет его будет возмещать, однако пользователи карачаево-черкесских пабликов убеждены в том, что животное непременно "поплатится за свои проделки".