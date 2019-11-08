В Перми на стройплощадке торгово-развлекательного комплекса Планета произошло обрушение части конструкций. Об этом сообщает ГТРК Пермь со ссылкой на очевидцев. В настоящий момент устанавливаются причины ЧП.

В Перми на стройплощадке торгово-развлекательного комплекса "Планета" произошло обрушение части конструкций. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" со ссылкой на очевидцев. В настоящий момент устанавливаются причины ЧП.Инцидент произошел этой ночью. На втором этаже ТРК обвалились перекрытия. Как заявили в ГУ МЧС по региону, пострадавших в результате обрушения нет. В социальных сетях пермяки стали задаваться вопросом — как и из каких материалов строят один из крупнейших в городе развлекательных центров?Напомним, площадь здания будет составит около 150 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируют в 2020 году. Известно также, что возведение объекта контролируют турецкие бизнесмены.