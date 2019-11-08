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<a href="https://33live.ru/novosti/08-11-2019-nalegayushhaya-na-alkogol-bolnaya-rudkovskaya-ne-mozhet-najti-spaseniya.html" target="_blank">Налегающая на алкоголь больная Рудковская не может найти спасения</a> - В рамках презентации своего нового реалити-шоу ЯнаСупер продюсер Яна Рудковская дала откровенное интервью. Она объяснила, что за картинкой ее красивой жизни стоит каторжная работа.