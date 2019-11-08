Завещание в России подорожало вдвое за пять лет. Если в сентябре 2014 года нотариальное удостоверение завещание обходилось в среднем в 1021 рубль и 28 копеек, то та же юридическая формальность в 2019 году стоит уже 2031 рубль 93 копейки. При этом News.ru отмечает, что еще год назад услуга удостоверения завещания в нотариальной конторе стоила 1784 рубля и одну копейку.

Завещание в России подорожало вдвое за пять лет. Если в сентябре 2014 года нотариальное удостоверение завещание обходилось в среднем в 1021 рубль и 28 копеек, то та же юридическая формальность в 2019 году стоит уже 2031 рубль 93 копейки. При этом News.ru отмечает, что еще год назад услуга удостоверения завещания в нотариальной конторе стоила 1784 рубля и одну копейку.В последнее время в России распространилось и нотариальное мошенничество. В Москве недавно была задержана группировка, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры. Восьмерым задержанным участникам преступной группировки удалось таким образом похитить 15 квартир. Завладев квартирами, отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенники несколько раз перепродавали их своим сообщникам. Эти сделки осуществлялись только на бумаге, без передачи реальных денег.Ирина Волк пояснила, что подозреваемые вносили в архивы реестровых книг фиктивные данные о ранее якобы оформленных завещаниях, а также добавляли поддельные "оригиналы" этих документов. На основании этих фальшивок нотариус и его помощники открывали наследственные дела: по ним мнимые наследники получали документы и оформляли в Росреестре право собственности на недвижимость.