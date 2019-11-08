По словам Андрея Малахова, который совсем недавно дал интервью Ксении Собчак, топовые ведущие на Первом канале – Познер и Ургант – получают более 3 миллионов рублей. Рассказав об этом, он обрубил сук, на котором сам и сидит, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

По словам Андрея Малахова, который совсем недавно дал интервью Ксении Собчак, топовые ведущие на "Первом канале" – Познер и Ургант – получают более 3 миллионов рублей. Рассказав об этом, он "обрубил сук", на котором сам и сидит, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Он напомнил, что Малахов был весьма откровенен в разговоре с Собчак и затронул очень опасные темы, подтвердив циркулирующие слухи о заоблачных зарплатах топовых ведущих на федеральном ТВ. Про себя Андрей честно сказал, что в переводе на рубли получал в районе 3 миллионов рублей."Ну что об этом сказать, ребята конечно молодцы, хорошо устроились, но на самом деле для общества подобная информация, да еще официально подтвержденная, является настоящим ядом. И как бы Ургант не отшучивался по данному поводу в своей передаче обратно уже этого джина в бутылку не затолкнешь", – считает Манукян.Он признался, что не понимает, зачем Малахов обрубил сук на котором он сам же сидит, но для Собчак это, конечно, большая журналистская удача.Ранее стало известно, что Андрей Малахов появился в ютуб-шоу Ксении Собчак. Шоумен рассказал журналистке о внутренней кухне собственной программы "Прямой эфир", которая выходит на телеканале "Россия 1".