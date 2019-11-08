По словам Андрея Малахова, который совсем недавно дал интервью Ксении Собчак, топовые ведущие на Первом канале – Познер и Ургант – получают более 3 миллионов рублей. Рассказав об этом, он обрубил сук, на котором сам и сидит, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По словам Андрея Малахова, который совсем недавно дал интервью Ксении Собчак, топовые ведущие на "Первом канале" – Познер и Ургант – получают более 3 миллионов рублей. Рассказав об этом, он "обрубил сук", на котором сам и сидит, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Он напомнил, что Малахов был весьма откровенен в разговоре с Собчак и затронул очень опасные темы, подтвердив циркулирующие слухи о заоблачных зарплатах топовых ведущих на федеральном ТВ. Про себя Андрей честно сказал, что в переводе на рубли получал в районе 3 миллионов рублей.
"Ну что об этом сказать, ребята конечно молодцы, хорошо устроились, но на самом деле для общества подобная информация, да еще официально подтвержденная, является настоящим ядом. И как бы Ургант не отшучивался по данному поводу в своей передаче обратно уже этого джина в бутылку не затолкнешь", – считает Манукян.
Он признался, что не понимает, зачем Малахов обрубил сук на котором он сам же сидит, но для Собчак это, конечно, большая журналистская удача.
Ранее стало известно, что Андрей Малахов появился в ютуб-шоу Ксении Собчак. Шоумен рассказал журналистке о внутренней кухне собственной программы "Прямой эфир", которая выходит на телеканале "Россия 1".