Люди в камуфляже и с оружием ворвались в студию украинского канала Прямой, где шли съемки телемарафона Атака на свободу слова. Зрители попадали на пол, а вскоре выяснилось, что это было сделано в шутку: так связанный с Порошенко телеканал, видимо, отреагировал на обыски у его владельца.

Люди в камуфляже и с оружием ворвались в студию украинского канала "Прямой", где шли съемки телемарафона "Атака на свободу слова".На ролике, который появился в Интернете, неизвестные начали выкрикивать угрозы на русском языке, делали вид, что стреляют, и даже якобы ранили ведущего. При этом эфир не прерывался и даже продолжался сурдоперевод.Вскоре выяснилось, что это — розыгрыш: нападавшие сделали селфи с ведущими на сцене, пожелали хорошего эфира и ушли.Зрители же тем временем упали на пол: предпринимать какие-то действия никто не решился, передает "Россия 24".Похоже, юмор оказался не понятым, а пережитый шок как людей в студии, так и по другую сторону экрана, вряд ли будет способствовать повышению доверия к этому телеканалу "Прямой", который связывают с бывшим президентом Петром Порошенко.Украинская пресса сообщает, что у владельца "Прямого" Владимира Макеенко накануне прошли обыски, и за него вступился Порошенко .Он обратился к нынешнему президенту Украины Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку, по его мнению, на телеканал идет давление со стороны правоохранительных органов.