Певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, стали участниками ютуб-шоу Регины Тодоренко. Вокалистка и стриптизер рассказали, что с некоторых пор спортом вместе не занимаются.

Певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, болееизвестный под псевдонимом Тарзан, стали участниками ютуб-шоу Регины Тодоренко. Вокалисткаи стриптизер рассказали, что с некоторых пор спортом вместе не занимаются.Сергей Глушко поведал, что профессия эротического танцовщикаобязывает иметь идеальное тело. Чтобы не пропускать тренировки, артистоборудовал спортивный зал не только дома, но и на даче. Также Тарзан незабывает про походы в фитнесс-клуб.Супруга Сергея Глушко Наташа Королева призналась, что кспорту относится прохладно. Были периоды, когда она усиленно занималась под чуткимруководством мужа, чтобы привести себя в форму к каком-то событию, но ходить в спортзална постоянной основе – это не ее "тема"."Я не могу позволить себе потратить на это железо кучу своейэнергии, которую я могу потратить в другое место. А не туда. У меня это не сотдачей. У меня забирает. Я прихожу и потом лежу полдня отдыхаю после спортзала",– заметила в эфире шоу "Пятница с Региной".Сергей отметил, что уже смирился с тем, что приучить жену кфизической активности не получится. После артист вспомнил истерику, которая случилась с Натальейво время тренировки."Это было в Америке, когда я ее плотно там… Это было вспортзале. И под этой штангой она начинает плакать. Люди такие в спортзале: "Ну,изверг какой", – вспомнил Тарзан.добавила, что муж в тот день "переехал еекатком", спасла ее тогда незнакомая женщина. "И там была тетка-американка такая возрастная, она подошла и сказала: "Нетрогайте ее, изверг", – поведала певица. На этом совместная тренировкаартистки и стриптизера была окончена.