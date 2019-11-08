Певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, более
известный под псевдонимом Тарзан, стали участниками ютуб-шоу Регины Тодоренко. Вокалистка
и стриптизер рассказали, что с некоторых пор спортом вместе не занимаются.
Певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, более
известный под псевдонимом Тарзан, стали участниками ютуб-шоу Регины Тодоренко. Вокалистка
и стриптизер рассказали, что с некоторых пор спортом вместе не занимаются.
Сергей Глушко поведал, что профессия эротического танцовщика
обязывает иметь идеальное тело. Чтобы не пропускать тренировки, артист
оборудовал спортивный зал не только дома, но и на даче. Также Тарзан не
забывает про походы в фитнес-клуб.
Супруга Сергея Глушко Наташа Королева призналась, что к
спорту относится прохладно. Были периоды, когда она усиленно занималась под чутким
руководством мужа, чтобы привести себя в форму к каком-то событию, но ходить в спортзал
на постоянной основе – это не ее "тема".
"Я не могу позволить себе потратить на это железо кучу своей
энергии, которую я могу потратить в другое место. А не туда. У меня это не с
отдачей. У меня забирает. Я прихожу и потом лежу полдня отдыхаю после спортзала",
– заметила в эфире шоу "Пятница с Региной".
Сергей отметил, что уже смирился с тем, что приучить жену к
физической активности не получится. После артист вспомнил истерику, которая случилась с Натальей
во время тренировки.
"Это было в Америке, когда я ее плотно там… Это было в
спортзале. И под этой штангой она начинает плакать. Люди такие в спортзале: "Ну,
изверг какой", – вспомнил Тарзан.
добавила, что муж в тот день "переехал ее
катком", спасла ее тогда незнакомая женщина. "И там была тетка-американка такая возрастная, она подошла и сказала: "Не
трогайте ее, изверг", – поведала певица. На этом совместная тренировка
артистки и стриптизера была окончена.