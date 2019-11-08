Более 160 домов остаются подтопленными в Новгородской области. Накануне там ввели режим ЧС из-за обильных дождей. Количество осадков, выпавших за несколько дней - превысило месячную норму. В зоне бедствия 40 поселков.

Более 160 домов остаются подтопленными в Новгородской области. Накануне там ввели режим ЧС из-за обильных дождей. Количество осадков, выпавших за несколько дней — превысило месячную норму. В зоне бедствия 40 поселков.Жители нескольких районов остались без электричества. Сейчас там работают мобильные группы МЧС. Спасатели доставляют продукты и лекарства тем, кто отказался от эвакуации, откачивают воду, перевозят животных, передает "Россия 24".Последствия паводка ликвидируют сразу в нескольких регионах России. В Вологодской области ситуация осложняется морозами. Ночью столбики термометров опускались до минус 11 градусов. Уровень воды в реке приблизился к критической отметке. В Тверской области от циклона пострадали областные трассы. Коммунальщики восстанавливают дорожное полотно.