Актриса и модель Наталья Водянова умеет подать себя. Она всегда выглядит стильно и ухоженно, к чему приучает и своих детей. Последние ее фото даже восхитили модного эксперта.

Актриса и модель Наталья Водянова умеет подать себя. Она всегда выглядит стильно и ухоженно, к чему приучает и своих детей. Последние ее фото даже восхитили модного эксперта.Водянова несколько недель путешествовала с ненаглядными чадами по просторам нашей необъятной страны.Она показала детям горы в Адыгее, традиционную свадьбу во Владикавказе и красоту природного богатства в Сочи. Недавно модель вернулась в Париж, где воссоединилась с младшими сыновьями.Разумеется, знаменитость не могла не поделиться впечатлениями с подписчиками. Она публиковала фото из поездки, одно из которых привлекло внимание популярного бьюти-блогера. На нем семья позирует в схожей одежде, подобранной в одной цветовой гамме – белый, голубой и красный цвета.Я бы не сказала, что в данном контексте мы можем говорить про familylook. Все таки family look – это одинаковая одежда для всей семьи, гдеразница только в размерах. А в случае с Натальей Водяновой мы видимсемью, которая выбрала одежду в одном стиле, но не идентичную", – уточнила эксперт, – "Еслиговорить про стиль, это типичный городской casual. Джинсы, кроссовки,футболки, толстовки и рубашки – это то, что всегда прекрасно миксуетсямежду собой", – слова эксперта Лилианы Мамотиной издание Teleprogramma.pro.6 Ноя 2019 в 7:17 PSTОна также отметила, что в таком образе Наталья вместе с семьей выглядит по-настоящему роскошно. Стоит отметить, что даже простые, многим привычные вещи на сияющих позитивом родных Водяновой выглядят шикарно."Водянова невероятно стильная барышня.Мы не можем говорить о том, что данная одежда годится для выхода в светили может быть представлена на показе. Нет, это не история про высокуюмоду. Это история про комфортную и стильную одежду в контекстеконкретной задачи – прогулки по городу", – дополнила Мамотина.