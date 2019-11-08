Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, не разобрался в дорожной ситуации и сбил женщину на пешеходном переходе. Судя по записи с регистратора очевидца, водитель слишком поздно заметил человека, вышедшего из-за троллейбуса.

Регистратор очевидца запечатлел наезд на пешехода, произошедший в минувший четверг, 7 ноября, на улице Маяковского в Брянске.Судя по кадрам, женщина попыталась пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу. Водитель троллейбуса, двигавшийся в правом ряду, остановился, чтобы пропустить человека.К несчастью, его примеру не последовал 60-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Renault Sandero. Он не разобрался в дорожной ситуации и снес женщину, которую отбросило во встречную "Ладу".Как сообщают местные СМИ, 22-летняя пострадавшая оказалось в больнице с переломами костей таза и рядом менее существенных повреждений.