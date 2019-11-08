Переставшие скрывать свой роман Максим Виторган и Нино Нинидзе покинули Россию, чтобы провести время наедине друг с другом. Молодая пара с удовольствием делится фотографиями с отдыха.

Переставшие скрывать свой роман Максим Виторган и Нино Нинидзе покинули Россию, чтобы провести время наедине друг с другом. Молодая пара с удовольствием делится фотографиями с отдыха.Один из примечательных снимков выложила и сама Нино на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре девушка позирует, нежась на коленях своего возлюбленного. На ней нет ни грамма косметики, а естественную красоту модели подчеркивают лучащиеся счастьем синие глаза.Стоит отметить, что сейчас знаменитая пара вовсю путешествует по Турции. Своими впечатлениями возлюбленные регулярно делятся с подписчиками. Так Нинидзе уже публиковала фото, на котором ее напугала чайка. Тогда знаменитость отметила, что не знает, кто кого больше боится – птица человека или же наоборот.Впрочем, совсем скоро этот снимок затмил другой, направленный на более глубокие чувства. Сделанный в пастельной гамме, он привлек внимание многочисленных поклонников пары. Всего за сутки фото набрало почти три с половиной тысячи лайков, а уж количество доброжелательных комментариев и вовсе не счесть.7 Ноя 2019 в 12:36 PSTПользователи социальной сети отметили, что в кадре Нино выглядит невероятно красиво. Впрочем, это неудивительно, ведь как говорил кто-то из классиков, влюбленные глаза – самые красивые в мире.Нино, ты-замечательная!!! Очень рада за тебя!!! 😘💐", "Вы замечательная ❤️Столько нежности.Такая искренность в каждом фото. 100000000❤️❤️❤️❤️", "Глаза потрясающие💞", "Глаза– океаны синевы🔥", "Оченьоченьочень внешностью напоминаете леди Ди. ✋🧓", – высказались поклонники.