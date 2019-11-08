Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. Но древняя мудрость – не указ для амбициозной Юлии Тимошенко. Слухи о втором премьерстве лидера Батькивщины ходили еще во время президентских выборов. По всей видимости, ее возвращение в кабмин – вопрос решенный.
Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. Но древняя мудрость – не указ для амбициозной Юлии Тимошенко. Слухи о втором премьерстве лидера "Батькивщины" ходили еще во время президентских выборов. По всей видимости, ее возвращение в кабмин – вопрос решенный.
Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленского
готовится принять законопроект о продаже миллионов гектаров украинских
черноземов. Но дело может испортить Тимошенко, обладающая солидным присутствием
в украинском парламенте.
Чтобы лидер "Батькивщины" не мешала, с ней
договорились", уверен бывший депутат Верховной рады Олег Царев. За
нейтральную позицию в отношении скандального законопроекта ей пообещали кресло
премьер-министра, сказал политик в интервью порталу "Украина.ру". В
этом заинтересованы как президент, так и влиятельный олигарх Игорь Коломойский,
добавил Царев.
Если Тимошенко назначат, то порядка в стране станет больше,
считает политик. "Но тут нужно понимать, что, если Юля станет премьером, в
конечном итоге она съест Зеленского – он станет как Ющенко при ней – ничего не
решать. А потом и Коломойского", – заявил Царев.
Слухи о премьерстве лидера "Батькивщины" ходили
еще до президентских выборов. Говорили, что Зеленский станет президентом и
назначит премьер-министром. Однако руководить кабмином поставили
35-летнего юриста Алексея Гончарука.
Молодой премьер уже успел себя дискредитировать. Недавно его заметили на концерте неонацистской рок-группы в Киеве.
Публикация от (@yulia_tymoshenko) 21 Июн 2019 в 6:46 PDT
принимала активное участие в событиях первого
Майдана, руководила правительством с 2007 по 2010 годы при президенте Викторе
Ющенко. После победы Виктора Януковича Верховная рада отправила "оранжевую
принцессу" в отставку.