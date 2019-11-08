Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. Но древняя мудрость – не указ для амбициозной Юлии Тимошенко. Слухи о втором премьерстве лидера Батькивщины ходили еще во время президентских выборов. По всей видимости, ее возвращение в кабмин – вопрос решенный.

Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. Но древняя мудрость – не указ для амбициозной Юлии Тимошенко. Слухи о втором премьерстве лидера "Батькивщины" ходили еще во время президентских выборов. По всей видимости, ее возвращение в кабмин – вопрос решенный.Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленскогоготовится принять законопроект о продаже миллионов гектаров украинскихчерноземов. Но дело может испортить Тимошенко, обладающая солидным присутствиемв украинском парламенте.Чтобы лидер "Батькивщины" не мешала, с нейдоговорились", уверен бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Занейтральную позицию в отношении скандального законопроекта ей пообещали креслопремьер-министра, сказал политик в интервью порталу "Украина.ру". Вэтом заинтересованы как президент, так и влиятельный олигарх Игорь Коломойский,добавил Царев.Если Тимошенко назначат, то порядка в стране станет больше,считает политик. "Но тут нужно понимать, что, если Юля станет премьером, вконечном итоге она съест Зеленского – он станет как Ющенко при ней – ничего нерешать. А потом и Коломойского", – заявил Царев.Слухи о премьерстве лидера "Батькивщины" ходилиеще до президентских выборов. Говорили, что Зеленский станет президентом иназначит премьер-министром. Однако руководить кабмином поставили35-летнего юриста Алексея Гончарука.Молодой премьер уже успел себя дискредитировать. Недавно его заметили на концерте неонацистской рок-группы в Киеве.Публикация от (@yulia_tymoshenko) 21 Июн 2019 в 6:46 PDTпринимала активное участие в событиях первогоМайдана, руководила правительством с 2007 по 2010 годы при президенте ВиктореЮщенко. После победы Виктора Януковича Верховная рада отправила "оранжевуюпринцессу" в отставку.