Телеведущая посетила съемки шоу Вечерний Ургант на Первом
канале. Для появления в кадре теледиве сделали профессиональный макияж.
Телеведущая посетила съемки шоу "Вечерний Ургант" на Первом
канале. Для появления в кадре теледиве сделали профессиональный макияж.
В личном "Инстаграм" звезда опубликовала снимок. Она
позирует в декорациях съемочной площадки программы "Вечерний Ургант".
Ксения Собчак облачена в классический женский костюм тройку
бежевого цвета. Телеведущей сделали сдержанную укладку, распрямив волосы, и
неяркий макияж.
Ниже звезда от души поблагодарила визажиста Сердара Камбарова. Знаменитость осталась довольна его работой. "Глаза горят и руки делают😉", – написала Ксения Собчак.
Интересно, что мастеру удалось в буквальном смысле
преобразить Ксению. Теледива, которой на днях исполнилось 38, выглядит намного
моложе своих лет.
Некоторые подписчики не могли поверить, что с помощью
косметики можно добиться такого потрясающего эффекта. Появилось мнение, что фотограф
использовал ретушь. К слову, кто-то из интернет-обывателей решил, что теледива стала немного похожа на коллегу по цеху Юлию Барановскую.
8 Ноя 2019 в 12:09 PST
"Мне кажется Ксения стала похожа на Барановскую (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Думала, это
Барановская", "Ухоженная женщина 🌺🌺🌺", "Фотошоп?", "Ксюша, это ваш цвет 100% 😀", "Вауууу!! Оставьте себе этого визажиста😍🔥", "Как будто Фотошоп", "Вы так изменились))
очень красивая", "Ксения, видела Вас в живую, без фильтров. Вы очень
замечательно выглядите и без фильтров. Живая, обаятельная, привлекательная и
безмерно харизматичная", – рассуждали поклонники .