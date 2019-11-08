Телеведущая посетила съемки шоу Вечерний Ургант на Первом канале. Для появления в кадре теледиве сделали профессиональный макияж.

Телеведущая посетила съемки шоу "Вечерний Ургант" на Первомканале. Для появления в кадре теледиве сделали профессиональный макияж.В личном "Инстаграм" звезда опубликовала снимок. Онапозирует в декорациях съемочной площадки программы "Вечерний Ургант".Ксения Собчак облачена в классический женский костюм тройкубежевого цвета. Телеведущей сделали сдержанную укладку, распрямив волосы, инеяркий макияж.Ниже звезда от души поблагодарила визажиста Сердара Камбарова. Знаменитость осталась довольна его работой. "Глаза горят и руки делают😉", – написала Ксения Собчак.Интересно, что мастеру удалось в буквальном смыслепреобразить Ксению. Теледива, которой на днях исполнилось 38, выглядит намногомоложе своих лет.Некоторые подписчики не могли поверить, что с помощьюкосметики можно добиться такого потрясающего эффекта. Появилось мнение, что фотографиспользовал ретушь. К слову, кто-то из интернет-обывателей решил, что теледива стала немного похожа на коллегу по цеху Юлию Барановскую.8 Ноя 2019 в 12:09 PST"Мне кажется Ксения стала похожа на Барановскую (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Думала, этоБарановская", "Ухоженная женщина 🌺🌺🌺", "Фотошоп?", "Ксюша, это ваш цвет 100% 😀", "Вауууу!! Оставьте себе этого визажиста😍🔥", "Как будто Фотошоп", "Вы так изменились))очень красивая", "Ксения, видела Вас в живую, без фильтров. Вы оченьзамечательно выглядите и без фильтров. Живая, обаятельная, привлекательная ибезмерно харизматичная", – рассуждали поклонники .