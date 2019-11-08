Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Хенрик Лундквист, отразивший 45 из 47 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с Каролиной (4:2), признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 45 из 47 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Каролиной" (4:2), признан первой звездой игрового дня в НХЛ.Партнер Артемия Панарина по команде, 37-летний швед второй день подряд становится лучшим хоккеистом дня. Вчера, 7 ноября, Лундквист совершил 35 сейвов в противостоянии с "Детройтом" (5:1).Второй звездой сегодняшнего дня стал форвард "Питтсбурга" Брайан Раст, забросивший две шайбы в игре с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 ОТ), а замкнул тройку лучших нападающий "Вашингтона" Том Уилсон, оформивший дубль в матче с "Флоридой" (5:4 ОТ).