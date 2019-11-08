Ровно восемь месяцев прошло со дня московской премьеры программы Планета Билан. Тогда он выступал на стадионе ВТБ-Арена. Теперь же обновленную версию грандиозного шоу показал в Крокусе. Два дня аншлагов – это дорогого стоит. Корреспондент Дни.ру оценил программу.

Ровно восемь месяцев прошло со дня московской премьеры программы "Планета Билан". Тогда он выступал на стадионе "ВТБ-Арена". Теперь же обновленную версию грандиозного шоу показал в "Крокусе". Два дня аншлагов – это дорогого стоит. Корреспондент "Дни.ру" оценил программу.Имя Димы Билана – это синоним качества, профессионализма и самоотдачи. Он работает только вживую, его дыхание не срывается во время пения в сочетании со сложной хореографией, хотя даже у Мадонны с этим проблемы. Каждая программа – это всегда стильное, дорогое шоу, превосходящее по размаху иных мировых звезд.Во-многом сегодняшняя высота Билана – заслуга его продюсера Яны Рудковской, которая всегда держит нос по ветру и следит за актуальными трендами в музыке, звучании, сценографии. "Я за Диму любого порву, – говорит он. – У нас не только и не столько деловой союз, сколько давняя, многолетняя дружба, вы знаем друг о друге все, больше, чем кто-либо".Сама Алла Пугачева среди поклонников Билана! Пять лет назад – тоже в "Крокусе" – она аплодировала ему, потом не раз поддерживала в социальных сетях. А сам Дима назвал ее "великой русской актрисой" и представил на "Планете" ремейк ее песни 1976 года "Не отрекаются любя" на стихи Вероники Тушновой. В свое время композитор Марк Минков благословил Билана на ее исполнение. И в его устах она обрела новые краски, новые смыслы и акценты. Как и песня Ирины Аллегровой "Я тебя отвоюю", которая тоже прозвучала в этот вечер. Билан по-сути подарил этому хиту 1993 года вторую жизнь. И в его версии она звучит еще более пронзительно, мощно и глубоко.На февральском концерте Дима представлял посвящение Уитни Хьюстон, пояснив, что в 2009 году должен был выступать у нее на "разогреве" в Москве. "У меня был какой-то дикий гастрольный график, но я все отменил, чтобы подготовиться, – признавался певец. – Все, чего я просил от организаторов концерта, чтобы Хьюстон уделила мне минуту и благословила на это выступление. Мне было отказано. Тогда я в сердцах отказался выйти на сцену. До сих пор не могу себе этого простить, эта боль со мной всю жизнь".В этот раз от этого номера артист отказался, зато спел легендарную "Траву у дома" вместе с приглашенными гостями вечера – группой "Земляне". Ну а завершил Билан тему "ретро" своим главным хитом этого года "Про белые розы". Он давно хотел попробовать себя в той стилистике, том звучании, поэтому при записи пользовался ламповыми усилителями и магнитной пленкой, чтобы звук был мягче и напоминал тот, что был в конце 80-х годов прошлого века.Половина "Крокусу" в этот вечер была отдана под танцевальный партер, причем многие из стоящих там поклонников приезжают на выступления Димы регулярно. В благодарность за верность артист расстегнул рубашку и устремился прямо в народ, чем довел до экстаза фанаток. "Как у вас тут пахнет потом, прямо как у нас на сцене", – заявил он, оказавшись в толпе.Он вообще много общался с публикой, хотя и шутил порой, что называется, на грани. "Хочется смотреть на вас трезвыми глазами", – улыбался Дима, делая глоток воды. И тут же многие вспомнили про августовский скандал в Самаре. "Да уж, покуролесил я", – пошутил артист.И вот за эту простоту, самоиронию, способность признавать свои ошибки его очень любят. Любят и за интеллект, образованность, интеллигентность, который очень чувствует. Ну, и конечно, любят за песни – в 37 лет он является одним из самых востребованных и дорогих российских артистов из "первого эшелона", как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Сергей Лазарев.