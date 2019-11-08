Экс-гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о том, что ее раздражает в муже. Комик Павел Воля, по словам звезды, слишком ненасытный.

Экс-гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева рассказалао том, что ее раздражает в муже. Комик Павел Воля, по словам звезды, слишкомненасытный.Ляйсан Утяшева стала гостьей ютуб-шоу Лауры Джугелии. Гимнасткаговорила крайне откровенного. В том числе собеседницы затронули тему сексуальнойжизни в браке.На вопрос Джугелии, есть ли что-то, что Ляйсан раздражает вмуже, та ответила: "Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий".Пояснять сказанное знаменитость отказалась.Не получив подробностей, ведущая решила выведать у ЛяйсанУтяшевой ее собственные умения в постели. Гимнастка раскрывать секретыотказалась, она попросила переадресовать вопрос супругу.Павел Воля тоже семейных тайн не раскрыл. Комик лишь заявил,что "никаких претензий к Лясе нет". Взамен юморист предложил: "смотреть накраба и фантазировать".25 Июн 2019 в 1:40 PDTОтметим, что на днях скандальный блогер Лена Мирозаподозрила, что в интимной жизни не все гладко.На эту мысль обозревательницу натолкнул тот факт, что гимнастка резко сменилаимидж, перекрасившись в блонд. Она посоветовала супруге комика и другимженщинам иметь больше самостоятельности, "меньше поведения мамочки иналичие собственных интересов, не имеющих отношения ни к мужу, ни кдетям".