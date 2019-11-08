Экс-гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала
о том, что ее раздражает в муже. Комик Павел Воля, по словам звезды, слишком
ненасытный.
Экс-гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала
о том, что ее раздражает в муже. Комик Павел Воля, по словам звезды, слишком
ненасытный.
Ляйсан Утяшева стала гостьей ютуб-шоу Лауры Джугелии. Гимнастка
говорила крайне откровенного. В том числе собеседницы затронули тему сексуальной
жизни в браке.
На вопрос Джугелии, есть ли что-то, что Ляйсан раздражает в
муже, та ответила: "Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий".
Пояснять сказанное знаменитость отказалась.
Не получив подробностей, ведущая решила выведать у Ляйсан
Утяшевой ее собственные умения в постели. Гимнастка раскрывать секреты
отказалась, она попросила переадресовать вопрос супругу.
Павел Воля тоже семейных тайн не раскрыл. Комик лишь заявил,
что "никаких претензий к Лясе нет". Взамен юморист предложил: "смотреть на
краба и фантазировать".
25 Июн 2019 в 1:40 PDT
Отметим, что на днях скандальный блогер Лена Миро
заподозрила, что в интимной жизни не все гладко.
На эту мысль обозревательницу натолкнул тот факт, что гимнастка резко сменила
имидж, перекрасившись в блонд. Она посоветовала супруге комика и другим
женщинам иметь больше самостоятельности, "меньше поведения мамочки и
наличие собственных интересов, не имеющих отношения ни к мужу, ни к
детям".