В Новокузнецке учитель физкультуры, подрабатывающий тренером по карате, продемонстрировал мастер-класс по боксу заместителю директора дома творчества — обвинил его в повреждении своей машины и отправил в нокаут. Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.

В Новокузнецке учитель физкультуры, подрабатывающий тренером по карате, продемонстрировал мастер-класс по боксу заместителю директора дома творчества — обвинил его в повреждении своей машины и отправил в нокаут.Пострадавший едва успел заметить, что обвиняющий его незнакомый человек обознался, как получил сильнейший удар в лицо, упал и больше не смог подняться.Инцидент произошел 4 ноября неподалеку от парка ДК "Алюминщик", откуда возвращался побитый работник дома творчества со своим спутником после организации праздника.Товарищу пострадавшего агрессивный мужчина не позволил оказать помощь и увел его в сторону, оставив избитого Антона лежать на асфальте, у которого врачи позже диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга — полученный удар был сильнейший.Заявление в полицию было написано, однако официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало. Нападавший оказался учителем физкультуры и тренером по карате, работает с детьми и, как оказалось, в свободное время может запросто нападать на незнакомых людей.Издание "Город Nовостей" написало об инциденте и отметило, что Антон "опасается, что дело замнут", поскольку его обидчик "может обладать определенными связями".