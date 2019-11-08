После обмена и передачи денег потерпевший обнаружил, что ему передали в пакете неплатежные купюры. Материальный ущерб составил более 6 миллионов 300 тысяч рублей...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств в размере более 6,3 млн рублей путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 39-летний житель Подмосковья. Мужчина сообщил, что в отделении одного из банков в центре Москвы намеревался совершить обмен личных денежных средств на иностранную валюту, но обнаружил, что забыл дома паспорт. Выйдя на улицу, он попросил ранее незнакомого гражданина, у которого был при себе паспорт, помочь обменять деньги. После обмена и передачи денег незнакомцем он обнаружил, что ему передали в пакете неплатежные купюры. Материальный ущерб составил более 6 миллионов 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 49-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник заранее подготовил неплатежные купюры. Похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60