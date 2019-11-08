В четверг, 7 ноября, состоялось заседание суда по делу актера Александра Головина. Звезду сериала Кадетство обязали ежемесячно перечислять дочери алименты в размере двух минимальных ..

В четверг, 7 ноября, состоялось заседание суда по делу актера Александра Головина. Звезду сериала "Кадетство" обязали ежемесячно перечислять дочери алименты в размере двух минимальных размеров оплаты труда.Головин остался доволен решением суда. В личном микроблоге артист поблагодарил адвокатов за помощь. "Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!", – поделился он.Напомним, скандал вокруг внебрачной наследницы разгорелся в начале этого года. В эфире федерального канала визажист Светлана Белогурова заявила, что в 2017 году у нее завязался роман с Александром Головиным. По словам женщины, после рождения общего ребенка актер перестал выходить с ней на связь.