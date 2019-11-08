Обвинение в 25-летнем шпионаже на Россию предъявлено обвинение отставному австрийскому полковнику. Обвинение в Земельный суд Зальцбурга предъявила прокуратура родины Моцарта. Полковник был задержан год назад - в ноябре 2018 года. Его заподозрили в работе на ГРУ, разглашении военных секретов и предательстве.

Обвинение в 25-летнем шпионаже на Россию предъявлено обвинение отставному австрийскому полковнику. Обвинение в Земельный суд Зальцбурга предъявила прокуратура родины Моцарта. Полковник был задержан год назад — в ноябре 2018 года. Его заподозрили в работе на ГРУ, разглашении военных секретов и предательстве.Австрийский офицер за время своей службы якобы предоставлял российской военной разведке информацию о австрийской военной технике, артсистемах, авиации, ап также миграционной политике и характеристики на высших австрийских чиновников. Якобы делал это бывший австрийский полковник не даром: за свои услуги он получил 300 тысяч евро. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.С 30 ноября 2018 года австрийский офицер находится под арестом: Вена опасается, что на свободе он может совершить преступление повторно.Сам обвиняемый себя виновным в шпионаже не считает. Он заявил, что не разглашал государственных секретов в ущерб Австрии.МВД Австрии в июле 2019 года объявило в международный розыск 65-летнего россиянина Игоря Зайцева. Считается, что он причастен к вербовке австрийского офицера и получении от него конфиденциальных данных. Первая их встреча, как считает австрийская полиция, состоялась в 1987 году. При этом показаний по делу Зайцева бывший австрийский полковник не дает.