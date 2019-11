Хоккеисты Вашингтон Кэпиталз добились непростой победы в гостях над Флоридой Пантерз в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. Столичные оказались сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 5:4.

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" добились непростой победы в гостях над "Флоридой Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. "Столичные" оказались сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 5:4.Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача. Его партнер по команде Евгений Кузнецов трижды ассистировал партнерам, а Дмитрий Орлов ограничился одним результативным пасом.