В октябре 2020 года в нашей стране стартует новая перепись населения. На этот раз она будет отличаться высокой технологичностью, сообщают в Росстате.

В октябре 2020 года в нашей стране стартует новая перепись населения. На этот раз она будет отличаться высокой технологичностью, сообщают в Росстате.Впервые люди сами смогут заполнить электронные подписные листы через интернет. Для этого нужно зарегистрироваться на портале . Параллельно с интернет-переписью будут работать и переписчики — 2,5 тысячи человек только в 33 регионе. Сейчас уточняют карты и списки адресов.Светлана Никитина, начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата (г.Москва): «Но придут они к населению не с бумажными переписными листами, как в 2010 году, а с планшетными компьютерами. И весь период проведения переписи населения будут работать и стационарные участки для тех, кто не хочет пускать в свою квартиру переписчика - он может прийти и переписаться».Более 400 стационарных участков организуют в Многофункциональных центрах Владимирской области. Уже установлены компьютеры с доступом к порталу . А в октябре 2020-го здесь будут дежурить переписчики, помогать тем, кому сложно самостоятельно справиться с сайтом. Тут же можно будет пройти перепись и через более привычный бумажный вариант - переписчики зафиксируют данные граждан под диктовку.Александр Быков, руководитель Владимирстата: «По каждому адресу, который есть в перечне, переписчик придет. Его легко будет узнать по необходимым атрибутам, по такому вот портфелю нашему статистическому синего цвета с надписью "Всероссийская перепись населения". И, естественно, удостоверение установленного образца».12-я всероссийская перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Её результаты станут основой расчета базовых показателей, говорящих об экономических, демографических и социальных процессах в стране.Екатерина Максимова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"