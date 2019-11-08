Украинцы взволнованы: первая леди Елена Зеленская перестала появляться на публике. Неожиданное исчезновение супруги главы государства произошло после скандала на приеме у императора Японии.

Украинцы взволнованы: первая леди Елена Зеленская перестала появляться на публике. Неожиданное исчезновение супруги главы государства произошло после скандала на приеме у императора Японии.Зеленская перестала публиковать посты на своей странице в"Инстаграм". 23 октября первая леди опубликовала фотоотчет из Центраздоровья в Токио.На следующий день, 24 октября, она побывала в японской школеКогай. С тех пор прошло две недели, но новых сообщений на странице Зеленской непоявилось. Это заставляет задуматься, все ли в порядке у супруги президента,пишет портал Politeka.net.В Японии первая леди угодила в скандал. Президентская четаучаствовали в мероприятиях в честь инаугурации нового императора Нарухито.Зеленская появилась на церемонии в платье нежно-желтого цвета. Из украшений наней были сережки и расшитые бусинами прозрачные перчатки.Публикация от (@olenazelenska_official) 22 Окт 2019 в 4:01 PDTСдержанный образ первой леди вызвал жаркие споры всоциальных сетях. Многие посчитали, что супруга оскорбила японскуюимператорскую семью.Дело в том, что по традиции приходить к монаршей особе вжелтом цвете имеют право лишь члены его семьи. "Это или неуважение кимператору, или демонстрация связей с семьей императора", – написал одиниз пользователей. Другие отметили, что в былые времена за такую дерзость можнобыло лишиться головы.А некоторые посчитали наряд Елены безвкусным."Не платье, а мешок с плохо нашитыми латками", – отреагировалипользователи.