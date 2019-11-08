Украинцы взволнованы: первая леди Елена Зеленская перестала появляться на публике. Неожиданное исчезновение супруги главы государства произошло после скандала на приеме у императора Японии.
Украинцы взволнованы: первая леди Елена Зеленская перестала появляться на публике. Неожиданное исчезновение супруги главы государства произошло после скандала на приеме у императора Японии.
Зеленская перестала публиковать посты на своей странице в
"Инстаграм". 23 октября первая леди опубликовала фотоотчет из Центра
здоровья в Токио.
На следующий день, 24 октября, она побывала в японской школе
Когай. С тех пор прошло две недели, но новых сообщений на странице Зеленской не
появилось. Это заставляет задуматься, все ли в порядке у супруги президента,
пишет портал Politeka.net.
В Японии первая леди угодила в скандал. Президентская чета
участвовали в мероприятиях в честь инаугурации нового императора Нарухито.
Зеленская появилась на церемонии в платье нежно-желтого цвета. Из украшений на
ней были сережки и расшитые бусинами прозрачные перчатки.
Публикация от (@olenazelenska_official) 22 Окт 2019 в 4:01 PDT
Сдержанный образ первой леди вызвал жаркие споры в
социальных сетях. Многие посчитали, что супруга оскорбила японскую
императорскую семью.
Дело в том, что по традиции приходить к монаршей особе в
желтом цвете имеют право лишь члены его семьи. "Это или неуважение к
императору, или демонстрация связей с семьей императора", – написал один
из пользователей. Другие отметили, что в былые времена за такую дерзость можно
было лишиться головы.
А некоторые посчитали наряд Елены безвкусным.
"Не платье, а мешок с плохо нашитыми латками", – отреагировали
пользователи.