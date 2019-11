Российский нападающий Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин набрал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Нью-Йорк Айлендерс два очка и помог своей команде добиться победы над соперником в овертайме со счетом 4:3.

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин набрал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" два очка и помог своей команде добиться победы над соперником в овертайме со счетом 4:3.Россиянин стал автором заброшенной шайбы и голевой передачи. Также за "пингвинов" отличились Джаред Макканн и Брайан Раст, оформивший дубль. У проигравших голами отметились Кейси Сизикас, Кэл Клаттербак и Адам Пелек. Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 35 из 39 бросков.Showing off that signature 'sticktuitiveness' Coach Sullivan talks about.