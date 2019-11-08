Известный блогер Лена Миро не удивлена тому, что футболист Дмитрий Тарасов поколачивал свою жену Ольгу Бузову. По словам обозревательницы, поющая телеведущая из тех женщин, которые не умеют выбирать мужчин.

Известный блогер Лена Миро не удивлена тому, что футболистДмитрий Тарасов поколачивал свою жену Ольгу Бузову. По словам обозревательницы,поющая телеведущая из тех женщин, которые не умеют выбирать мужчин.На днях Ольга Бузова призналась журналистам, что в браке сДмитрием Тарасовым столкнулась с домашним насилием. Знаменитость посетовала,что в России нет закона, который защищал бы от домашних тиранов и садистов.По мнению Лены Миро, никакой нормативный акт не поможет женщине,если у нее нездоровая гордыня и нет чувства собственного достоинства. Именнонепомерная гордостьтолкает представительниц прекрасного пола на брак с непорядочным человеком. Выбираяспутника жизни, такие дамы ориентируются не на личностные качества избранника,а на его социальный статус."Возьмем того же Тарасова. Ну, ведь сразу было понятно, чточеловек он – говно. С той же Бузовой связался, когда его дома ждала женщина сребенком. От алиментов уклонялся. Интеллекта – кот наплакал. Но футболист же!На понтах! Богатый!" – рассудила обозревательница.Более того, "получивлеща" не раз и не два, битая дамочка мужа не бросает. "Уйти от статусапришедшей к успеху самочки не позволяет гордыня", – сказала Лена Миро в своемЖЖ.7 Ноя 2019 в 12:30 PSTДобавим, что сегодня экс-супруг Дмитрий Тарасов сделалзаявление, которое шокировало многих. Футболист признался, что считаетнормальным поднять руку на жену."Когда женщина будет делать для меня все, что нужно, во всехотношениях, мне захочется меняться. Настя перестала выносить мне мозг по всякиммелочам. Последние четыре месяца мы живем без проблем. Есть красная зона, вкоторую женщина не должна заходить. Неважно, беременная она или нет. Покаженщина не беременная, она вообще может сразу получить небольшого леща", – сказал в ролике на канале T-killah в Ютуб.