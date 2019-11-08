В подмосковных Люберцах енот забрался в частный дом и устроил погром. Как рассказала хозяйка жилья, незваный гость повредил плинтус и линолеум и разбросал вещи. Женщина отвлекла животное ..

В подмосковных Люберцах енот забрался в частный дом и устроил погром. Как рассказала хозяйка жилья, незваный гость повредил плинтус и линолеум и разбросал вещи.Женщина отвлекла животное миской с едой, после чего вызвала сотрудников Люберецкой ветеринарной станции. Они забрали енота и сделали ему прививку от бешенства.Позднее сотрудник клиники сообщил, что енот домашний. Если хозяин не объявится в ближайшие дни, то животное отправят в приют или заповедник, сообщает .