Сотрудник правоохранительных органов заметил подозрительную женщину на одной из улиц поселка Тельмана Тосненского района Санкт-Петербурга. Она вела себя неадекватно и приставала к ..

Сотрудник правоохранительных органов заметил подозрительную женщину на одной из улиц поселка Тельмана Тосненского района Санкт-Петербурга. Она вела себя неадекватно и приставала к прохожим. Полицейский попытался ее остановить, но встретил активное сопротивление.Как передает издание , женщина ударила сотрудника ногой по голове, а потом добавила еще и рукой. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что подозреваемая страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.В настоящее время по делу собрали все доказательства, и уголовное дело направили в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.