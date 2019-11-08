Козел Тимур, прославившийся благодаря своей дружбе с тигром Амуром, умер 5 ноября в сафари-парке Приморья. Об этом сообщила опекун животного Эльвира Головина в социальных сетях, передает ..

Козел Тимур, прославившийся благодаря своей дружбе с тигром Амуром, умер 5 ноября в сафари-парке Приморья. Об этом сообщила опекун животного Эльвира Головина в социальных сетях, передает телеканал "".Женщина рассказала, что Тимур содержался в хороших условиях. За его здоровьем следили сотрудники зоопарка и личный врач. Животное кремировали, урна с прахом будет скоро захоронена, после чего на ее месте появится бронзовая скульптура козла, сообщает .Напомним, о необычной дружбе Тимура и Амура стало известно в 2015 году. Козла отправили в вольер тигра в качестве обеда. Однако Тимур смог защититься от хищника и даже занял его спальное место. В одной клетке животные прожили несколько недель, передает "".