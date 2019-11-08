08.11.2019

2019-11-08 14:10:30

Полицейские САО задержали подозреваемых в кражах денежных средств и мошенничествах в отношении пенсионеров

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по САО задержали двух женщин по подозрению в кражах денежных средств и мошенничествах в отношении пенсионеров.

В территориальный отдел полиции по району Коптево поступило заявление от 82-летнего мужчины. Потерпевший рассказал, что ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила о предстоящей денежной реформе и необходимости поменять старые деньги на новые. После этого к нему домой, в квартиру на улице Большая Академическая, в назначенное время пришли две неизвестные. Пожилой человек отдал накопленную сумму денег мнимым работницам учреждения. Переписав номера купюр, женщины отдали деньги владельцу и ушли. Однако, пересчитав денежные средства, потерпевший понял, что гостьи завладели частью его денежных средств в размере 40 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 21-летнюю и 39-летнюю женщин в месте их временного проживания в г. Солнечногорске Московской области.

По данному факту следствием УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 «Кража».

Как было установлено, задержанные звонили одиноким гражданам преклонного возраста, представляясь сотрудницами служб социальной защиты населения или пенсионного фонда, и сообщали о предстоящей денежной реформе. Злоумышленницы уведомляли о дате и времени посещения пожилых людей. Под видом социальных работников они входили в квартиры потерпевших и похищали накопленные денежные средства.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, установлены еще три факта хищения денежных средств у пенсионеров. Общая сумма материального ущерба составила более 1,8 млн рублей.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УВД по САО

(495) 601-03-29

