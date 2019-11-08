После прошедших матчей четвертого тура Лиги Европы Португалия еще больше оторвалась от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций. В копилке португальских клубов стало 45,849 балла.

После прошедших матчей четвертого тура Лиги Европы Португалия еще больше оторвалась от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций. В копилке португальских клубов стало 45,849 балла.В настоящий момент Португалия занимает шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Россия идет седьмой (44,383 балла). Если российские клубы не смогут опередить португальцев, то в сезоне-2021/22 наша страна сможет заявить в Лигу чемпионов лишь две команды.Напомним, что в четвертом туре Лиги Европы "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор", а ЦСКА поделил очки с венгерским "Ференцварошем". Что касается португальских клубов, то "Спортинг" взял верх над норвежским "Русенборгом", "Брага" переиграла турецкий "Бешикташ", "Витория" разошлась миром с лондонским "Арсеналом", а "Порту" уступил шотландскому клубу "Рейнджерс".