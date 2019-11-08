Воспитатели частного детсада в Перми кричали на детей матом и заглушали их плач громкой музыкой. Разоблачить воспитательниц удалось матери малыша, она положила в его рюкзак диктофон. В ..

Воспитатели частного детсада в Перми кричали на детей матом и заглушали их плач громкой музыкой. Разоблачить воспитательниц удалось матери малыша, она положила в его рюкзак диктофон.В дошкольном учреждении объявлена проверка, воспитатель и нянечка сейчас отстранены от работы, сообщает сайт 59.ru. По заключению психолога, после случившегося как минимум один ребенок получил психологическую травму. Некоторые родители отказались водить детей в это учреждение.