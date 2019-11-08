Во время встречи с семьями военнослужащих Виндзоре, принц Гарри намекнул, что готовится к пополнению в семье. Эта новость очень обрадовала фанатов королевской четы.

Во время встречи с семьями военнослужащихВиндзоре, принц Гарри намекнул, что готовится к пополнению в семье. Эта новость очень обрадовала фанатов королевской четы.Гарри помимо военных и их детей побеседовал в том числе и с Сьюзи Стрингфэллоу, у которой есть пара сыновей. Принцзадал ей множество вопросов, связанных со сложностями воспитания двоих детей сразу, передает Harper's BAZAAR.В итоге миссис Стрингфэллоу сделала вывод, что герцог и герцогиня Сассекские скоро снова станут родителями. На прямой вопрос принц не ответил, но заговорщицки улыбнулся, сказала женщина.7 Ноя 2019 в 1:01 PSTВоенные также признались, что им тяжело уезжать от их семей и подолгу их не видеть. На что принц Гарри заявил, что даже представлять не хочет, какого это – быть молодым отцом-военным. Ведь дети так быстро меняются, и ему было бы жаль потерять время и не увидеть взросления своего ребенка.