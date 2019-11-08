Алена Водонаева решила добавить пикантности своей внешности. Телеведущая
и экс-звезда шоу Дом-2 собирается сделать пирсинг сосков.
Алена Водонаева решила добавить пикантности своей внешности. Телеведущая
и экс-звезда шоу "Дом-2" собирается сделать пирсинг сосков.
Алена Водонаева заявила, что хочет экспериментировать. "Да, я скоро сведу татуировку. Самую большую на руке. Она
мне больше не нравится. И проколю соски", – рассказала телеведущая в эфире шоу "Рамблер/Live".
Водонаева добавила, что пирсинг на сосках – это некая
альтернатива. Звезда в шутку пообещала опубликовать снимки проколотой груди в "Инстаграм".
Около десяти лет назад сделала
татуировку, которую посвятила сыну Богдану, когда
мальчику исполнилось два месяца. На правой руке звезды красуется слово Bogdan.
29 Сен 2019 в 8:39 PDT
Напомним, около года назад рассталась с мужем, диджеем Алексеем Косинусом. По словам телеведущей, она
зарабатывала больше супруга, и это ее не устраивало. Экс-участница говорила,
что мечтает встретить мужчину, который будет ее сильным крылом и который сможет
позаботиться о ней и ее девятилетнем отпрыске.
Сына знаменитость родила в браке с бизнесменом
Алексеем Малакеевым. Союз распался почти сразу после свадьбы. Еще будучи
замужем, телеведущая начала встречаться с другим мужчиной.