Алена Водонаева решила добавить пикантности своей внешности. Телеведущая и экс-звезда шоу Дом-2 собирается сделать пирсинг сосков.

Алена Водонаева решила добавить пикантности своей внешности. Телеведущаяи экс-звезда шоу "Дом-2" собирается сделать пирсинг сосков.Алена Водонаева заявила, что хочет экспериментировать. "Да, я скоро сведу татуировку. Самую большую на руке. Онамне больше не нравится. И проколю соски", – рассказала телеведущая в эфире шоу "Рамблер/Live".Водонаева добавила, что пирсинг на сосках – это некаяальтернатива. Звезда в шутку пообещала опубликовать снимки проколотой груди в "Инстаграм".Около десяти лет назад сделалататуировку, которую посвятила сыну Богдану, когдамальчику исполнилось два месяца. На правой руке звезды красуется слово Bogdan.29 Сен 2019 в 8:39 PDTНапомним, около года назад рассталась с мужем, диджеем Алексеем Косинусом. По словам телеведущей, оназарабатывала больше супруга, и это ее не устраивало. Экс-участница говорила,что мечтает встретить мужчину, который будет ее сильным крылом и который сможетпозаботиться о ней и ее девятилетнем отпрыске.Сына знаменитость родила в браке с бизнесменомАлексеем Малакеевым. Союз распался почти сразу после свадьбы. Еще будучизамужем, телеведущая начала встречаться с другим мужчиной.